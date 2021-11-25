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В России описали уничтожение «одним выстрелом» сразу трех F-35

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Источник изображения: Фото: Andrew Kobialka / Planetpix / globallookpress.com

Воздушная дозаправка истребителей пятого поколения F-35 Lightning II обычными танкерами вроде KC-10 Extender и KC-135 Stratotanker лишает первых преимуществ использования стелс-технологии. Способ уничтожения средствами противовоздушной обороны (ПВО) сразу нескольких малозаметных самолетов за один раз описывает РИА Новости.

В публикации указывается, что танкеры являются «легкой целью для зенитно-ракетных комплексов». «У России есть С-400 с дальностью 400 километров и перехватчики МиГ-31, бьющие ракетой Р-33 на 300 километров, так что американским самолетам-заправщикам есть чего опасаться», — пишет агентство.

Отмечается, что «до сих пор неясно, как их использовать совместно с истребителями пятого поколения F-22 и F-35». «Дозаправка "невидимки" в воздухе полностью ее демаскирует, и ПВО противника одним выстрелом может убить сразу двух, а то и трех "зайцев"», — говорится в публикации.

РИА Новости напоминает, что в США разрабатывают малозаметные воздушные танкеры.

В сентября компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT, который будет конкурировать с действующим самолетом Boeing KC-46 в конкурсе Военно-воздушных сил США, предполагающем создание танкера KC-Y.

В том же месяце демонстрационный образец беспилотного танкера MQ-25 Stingray Военно-морских сил США совершил воздушную дозаправку палубного истребителя пятого поколения F-35C Lightning II.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
F-35C
KC-135
MQ-25 Stingray
КС-46
МиГ-31
Р-33
С-400 Триумф
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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