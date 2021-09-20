Войти
Lenta.ru

Lockheed Martin представила новый воздушный заправщик LMXT

762
0
0
Проект воздушного заправщика LMXT
Проект воздушного заправщика LMXT.
Источник изображения: www.defensenews.com

Компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT, который будет конкурировать с действующим самолетом Boeing KC-46 в конкурсе Военно-воздушных сил (ВВС) США, предполагающем создание танкера KC-Y, пишет Defense News.



LMXT создан на основе европейского танкера Airbus A330 Multi Role Tanker Transporter (MRTT), модифицированного под интересы ВВС США. В частности, многоцелевой транспортный самолет-заправщик получил обновление систем связи и увеличенную дальность полета. По заявлению Lockheed Martin, LMXT «построен в Америке американцами для американцев».

В сентябре демонстрационный образец беспилотного танкера MQ-25 Stingray Военно-морских сил (ВМС) США совершил воздушную дозаправку палубного истребителя пятого поколения F-35C Lightning II.

Поставки KC-Y должны начаться в 2029 году. ВВС США планируют приобретение от 140 до 160 единиц KC-Y, которые должны заменить Boeing KC-135 Stratotanker.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35C
KC-135
MQ-25 Stingray
КС-46
Компании
Airbus
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
13.11.2017
Определены параметры оборонного бюджета США на 2018 финансовый год в размере 700 миллиардов долларов
05.06.2017
Беспилотные заправщики спасут авианосцы США
11.06.2014
Передел в небе
14.02.2012
Сингапур в ближайшее время планирует закупить три типа военных самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:59
  • 1
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 21:58
  • 29
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси