Войти
Lenta.ru

Беспилотник MQ-25 дозаправил истребитель F-35C

133
0
0
Источник изображения: Кадр: Boeing / YouTube

Демонстрационный образец беспилотного танкера MQ-25 Stingray Военно-морских сил (ВМС) США совершил воздушную дозаправку палубного истребителя пятого поколения F-35C Lightning II. Соответствующее видео компания Boeing опубликовала на YouTube.

Дозаправка произошла 13 сентября в небе недалеко от аэропорта Сент-Луис в Маскуте (штат Иллинойс).

Издание The Drive напоминает, что ранее при помощи MQ-25 Stingray дозаправлялись палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet и палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2D Advanced Hawkeye.

В августе MQ-25 Stingray впервые дозаправил в воздухе самолет E-2D Advanced Hawkeye. В июне беспилотник впервые в истории провел воздушную дозаправку истребителя.

Первый полет MQ-25 Stingray состоялся в сентябре 2019 года.

Кроме дозаправки самолетов, подобные беспилотники планируется использовать в разведке. Первым MQ-25 должен получить авианосец George Bush типа Nimitz. Всего ВМС США планируют получить 72 единицы MQ-25 Stingray. Поставки первых беспилотников должны начаться до 2025 года.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-77
E-2D
E2C
F-18
F-35
F-35C
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Компании
Boeing
Проекты
Nimitz
Авианосец
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
23.08.2021
Беспилотник MQ-25 впервые дозаправил самолет E-2D
22.07.2020
Первый "Форд" комом. Почему суперавианосец ВМС США остается небоеготовым
07.03.2017
Могут ли Китай с Россией сделать американские авианосцы бесполезными? (The National Interest, США)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 00:10
  • 54
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 21:20
  • 65
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 19:37
  • 1
Истребители ЦВО выполнили боевые пуски ракет по мишеням в стратосфере
  • 15.09 18:34
  • 19
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 15.09 14:53
  • 273
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 14:52
  • 30
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 14:31
  • 7
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год