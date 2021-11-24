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Учебный бой Су-35С показали на видео

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Самолет Су-35С
Самолет Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Одиноков

Пилоты истребительного авиационного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) отработали ведение высокоманевренных воздушных боев. Маневры Су-35С в Карелии показали на видео. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.



В сообщении отметили, что пилоты Су-35 отработали перехват беспилотников и пилотируемых аппаратов, уход от атаки противника, а также ведение воздушного боя.

В ходе тренировочных полетов экипажи отрабатывали взаимодействие с наземными подразделениями и уход от средств поражения условного противника. В пресс-службе подчеркнули, что маневры выполняли на больших, малых и предельно малых высотах.

Ранее издание The Drive обратило внимание на снимки американского самолета F-22 Raptor с зеркальным покрытием. Автор материала предположил, что самолет используют для испытаний новых технологий.

В октябре Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о российских истребителях Су-35С на военной базе в сирийском городе Эль-Камышлы. В сообщении отметили, что появление самолетов дает сигнал Турции.


Даниил Иринин

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