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Истребители Су-35С впервые появились на российской военной базе в Эль-Камышлы

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Источник изображения: Фото: Telegram-канал «Военный обозреватель

Многоцелевые российские истребители Су-35С впервые появились на российской военной базе в сирийском городе Эль-Камышлы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Появление этих самолетов в зоне ожидаемой турецкой военной операции против курдских военизированных формирований дает четкий сигнал Анкаре», — утверждается в публикации.

Ранее издание The National Interest сообщало, что в США оценили вооружение многоцелевого российского самолета Су-35С и назвали его лучшим самолетом завоевания превосходства в воздухе. Су-35С получил стеклянную кабину с новой авионикой, пишет автор материала Марк Эпископос (Mark Episkopos). Цифровые приборы заменили аналоговыми, а новый радар способен отслеживать до 30 целей на расстоянии до 400 километров.

Су-35С — модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». В нем использованы технологии, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Су-35С
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