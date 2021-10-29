Истребители Су-35С впервые появились на российской военной базе в Эль-Камышлы

Многоцелевые российские истребители Су-35С впервые появились на российской военной базе в сирийском городе Эль-Камышлы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Появление этих самолетов в зоне ожидаемой турецкой военной операции против курдских военизированных формирований дает четкий сигнал Анкаре», — утверждается в публикации.

Ранее издание The National Interest сообщало, что в США оценили вооружение многоцелевого российского самолета Су-35С и назвали его лучшим самолетом завоевания превосходства в воздухе. Су-35С получил стеклянную кабину с новой авионикой, пишет автор материала Марк Эпископос (Mark Episkopos). Цифровые приборы заменили аналоговыми, а новый радар способен отслеживать до 30 целей на расстоянии до 400 километров.

Су-35С — модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». В нем использованы технологии, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Марина Совина