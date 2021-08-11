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В США оценили вооружение Су-35С

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

В США оценили вооружение многоцелевого российского самолета Су-35С и назвали его лучшим самолетом завоевания превосходства в воздухе. Преимуществами самолета являются большая бомбовая нагрузка и широкий набор средств поражения, считает автор The National Interest.

Издание отмечает, что Су-35С (по кодификации НАТО: Flanker-E+) получил те же двигатели, что и первые серийные Су-57. Двигатель АЛ-41Ф-1 с отклоняемым вектором тяги позволил изменить планер Су-27, который лег в основу Су-35С. Самолет лишился переднего горизонтального оперения, а управляемый вектор тяги придает самолету сверхманевренность.

Су-35С получил стеклянную кабину с новой авионикой, пишет автор материала Марк Эпископос (Mark Episkopos). Аналоговые приборы заменили цифровыми, а новый радар способен отслеживать до 30 целей на расстоянии до 400 километров. Тем не менее The National Interest называет радар Н035 «Ирбис» «не совсем современным в контексте современной электроники». Вероятно, журналист имеет в виду использование пассивной фазированной антенной решетки вместо активной.

Однозначным преимуществом Су-35С, по мнению американских журналистов, является его боевая нагрузка в восемь тысяч тонн. Автор материала признает, что российский истребитель превосходит по этому параметру аналоги четвертого поколения и некоторые самолеты пятого поколения, включая F-22 Raptor. Су-35С оснащен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1 и 12 узлами подвески вооружения. В арсенал самолета входят ракеты «воздух-воздух», высокоточные боеприпасы и неуправляемые бомбы. Это позволяет использовать самолет завоевания превосходства в воздухе в качестве штурмовика, что доказали боевые действия в Сирии, отмечает Эпископос.

Автор The National Interest также отметил непростую судьбу модернизированного «Фланкера». Будущий Су-35 разработали в конце 1980-х как глубокую модернизацию истребителя Су-27. До первой половины 1990-х было выпущено 12 прототипов, но вскоре программу закрыли. Лишь в начале 2000-х самолет возродили под названием Су-35, а в 2008 году первый полет совершил модернизированный Су-35С. По мнению Эпископоса, самолет призван компенсировать разрыв между устаревающим Су-27М и современными Су-35.


Леонид Немов

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
АЛ-41Ф
ГШ-30
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Су-35С
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