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Американский F-22 заметили с «зеркальным» покрытием

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Источник изображения: Фото: Edgar Su / Reuters

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor заметили с «зеркальным» покрытием. На снимки, опубликованные в Instagram авиационным фотографом Сантосом Касересом, обратило внимание The Drive.

Самолет со светоотражающим покрытием совершал полет над авиабазой Неллис в Неваде.

Издание предполагает, что таким образом на истребителе США испытывают перспективные технологии инфракрасного поиска и отслеживания, а также лазерное оружие.

The Drive напоминает, что ранее Соединенные Штаты тестировали подобное светоотражающее покрытие на других самолетах. Использование F-22 Raptor для таких целей в публикации объяснили его способностью летать на большой высоте.

В октябре The Drive, ссылаясь на Военно-воздушные силы США, сообщило, что F-22 Raptor разбился в мае 2020 года во Флориде из-за «неправильного» мытья, которое повлияло на работу датчиков, отвечающих за управление истребителем. Отмечается, что перед аварией на панели приборов летчика появлялось несколько предупреждений, не соответствующих реальному поведению самолета.

В сентябре крупнейшая американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что заказчикам было поставлено 700 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II всех вариантов.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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