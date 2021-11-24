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Пуски российского «Циркона» из-под воды возобновят не ранее 2024 года

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Источник изображения: Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Пуски российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» из-под воды возобновят не ранее 2024 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, летно-конструкторские испытания (ЛКИ) будут проводиться с атомной подлодки «Пермь» проекта 885М, которая «от предшественниц будет отличаться несколько измененной конструкцией». В случае, если данная субмарина не будет готова к пускам в 2024 году, ЛКИ возобновятся в 2025 году.

Агентство напоминает, что в 2021 году было проведено два пуска «Циркона» из-под воды.

Первый старт данной ракеты с борта субмарины «Северодвинск» проекта 885, находящейся под водой, состоялся в октябре. Тогда же данная атомная подводная лодка произвела первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения. В том же месяце командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки успешно завершены.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Пермь АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
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