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Интерфакс-АВН

Министр обороны Украины сообщил о консультациях стран НАТО о "шагах на опережение в связи с действиями РФ на границе"

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Бен Уоллес
Бен Уоллес.
Источник изображения: Frank Augstein/AP/ТАСС

Киев. 23 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министры обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Бен Уоллес в ходе переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заверили его, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги на опережение якобы в связи "с действиями РФ на границе с Украиной", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это будет касаться и политических, и экономических шагов, и в том числе определенной помощи Украине", - сказал Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По его словам, он имел возможность встретится не только с министром обороны США, но и с представителями Государственного департамента США, Совета национальной безопасности и обороны, сенаторами, представителями Конгресса.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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