Описан российский вертолет будущего

Перспективный боевой вертолет сможет летать без участия пилота. Особенности российского вертолета будущего описал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский в интервью ТАСС.

«Машина будущего, в первую очередь, должна быть опционально пилотируемой: и беспилотный, и пилотируемый вариант», — заявил Богинский, отвечая на вопрос о боевом вертолете будущего.

Глава «Вертолетов России» отметил, что в перспективном вертолете важно взаимодействие между пилотируемыми, беспилотными аппаратами и наземными пунктами управления. Также он подчеркнул, что ударная машина должна получить унифицированные системы вооружения, которые можно будет использовать на других летательных аппаратах.

Богинский отметил, что формы перспективных боевых вертолетов могут отличаться от привычных сегодня конструкций.

Ранее глава компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о запуске ракет с беспилотного вертолета «Термит». В рамках инициативных работ беспилотник испытали с авиационными ракетами С-8Л.

В октябре демонстратор многоцелевого вертолета Defiant совершил рекордный полет. Машина развила скорость 457 километров в час в горизонтальном полете. Заявленная крейсерская скорость вертолета составляет 460 километров в час.

Даниил Иринин