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В России впервые запустили ракеты с беспилотного вертолета

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

В России впервые запустили ракеты с ударного беспилотного вертолета «Термит». Дальность их действия составляет шесть километров, а полет корректируется. Об этом рассказал генеральный директор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков, сообщает РИА Новости.

До этого дроны-вертолеты с ракетным вооружением в стране не применялись. Новинка, разработанная входящим в «Кронштадт» научно-производственным предприятием (НПП) «Стрела» была представлена на форуме «Армия-2021». Ракеты С-8Л созданы концерном «Калашников».

«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», — пояснил Богатиков.

На форуме был подписан контракт между НПП «Стрела» и Минобороны на поставку беспилотников «Термит». Также на выставке замглавы ведомства Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшей перспективе эти вертолеты поступят в Вооруженные силы Российской Федерации.

Ранее начальник специального конструкторского бюро НПП«Стрела» Борис Трунов сообщил, что опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию беспилотника «Термит» завершится в 2021 году. По его словам, по практической стрельбе неуправляемыми и корректируемыми авиационными ракетами данный ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат вертолетного типа является первым и единственным изделием в своем классе в России.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Кронштадт
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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