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Названо преимущество российского «Термита»

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию беспилотника «Термит» завершится в 2021 году, сообщил RT сообщил начальник специального конструкторского бюро Научно-производственного предприятия (НПП) «Стрела» Борис Трунов.

По его словам, по практической стрельбе неуправляемыми и корректируемыми авиационными ракетами данный ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат вертолетного типа является первым и единственным изделием в своем классе в России.

Трунов отметил, что поставки в войска первых дронов начнутся в 2022 году. Главным преимуществом российского «Термита» начальник бюро назвал возможность внеаэродромного базирования и эксплуатации с неподготовленных площадок. Телеканал сообщает, что беспилотник имеет, в частности, обзорно-прицельную станцию и ракеты с лазерной головкой самонаведения.

«Захват цели производит оператор. Он ставит ее на сопровождение, далее беспилотник действует автономно — включаются алгоритмы искусственного интеллекта, заложенные в логику системы управления вооружением, но в то же время окончательное решение о пуске ракеты принимает оператор», — отмечает Трунов.

В ноябре агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Технодинамика» сообщило, что на российско-сербских учениях «Славянский щит-2021» применили воздушную мишень — имитатор вертолета (ВМ-В).

В том же месяце президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружении российской армии находится свыше двух тысяч беспилотников.


Иван Потапов

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