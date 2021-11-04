Российские беспилотные вертолеты применили на учениях

На российско-сербских учениях «Славянский щит-2021» применили воздушную мишень — имитатор вертолета (ВМ-В). Беспилотные вертолеты разработки холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» имитировали воздушный налет условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Беспилотники использовали в качестве мишеней для расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». В пресс-службе подчеркнули, что беспилотные вертолеты для имитации воздушного налета использовались на учениях «Славянский щит-2021» впервые. Маневры прошли в середине октября на авиабазе Батайница в Сербии.

Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков отметил, что использование ВМ-В на учениях позволило отработать практические действия по обнаружению и поражению воздушных целей. Также маневры дали возможность проверить характеристики беспилотника в горной местности.

ВМ-В входит в состав комплекса, который разработали специалисты центра «Динамика» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»). Беспилотник может находиться в воздухе до двух часов, а максимальная высота полета составляет 2,5 километра. Связь с беспилотным вертолетом можно поддерживать на дальности до 100 километров.

Ранее источники в Минобороны России сообщили «Известиям» об использовании беспилотников «Орион» и «Форпост-Р» на учениях «Запад-2021». Беспилотные аппараты наводили высокоточные боеприпасы «Грань» и «Краснополь» на цель.

Даниил Иринин