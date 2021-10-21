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Российские боеприпасы наведут с помощью беспилотников

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Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские беспилотники «Орион» и «Форпост-Р» смогут наводить управляемые боеприпасы «Грань» и «Краснополь» на цель. Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для корректировки отработали на учениях «Запад-2021». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

В ходе учений на полигоне Мулино беспилотники передавали координаты обнаруженных целей на командные пункты. После этого БПЛА подсвечивали цель лазером, что позволяло поразить объекты условного противника управляемыми боеприпасами.

Артиллеристы использовали корректируемые боеприпасы «Краснополь» и управляемые мины «Грань». Издание отмечает, что подсветка цели обеспечивает уничтожение объекта миной с первого выстрела. Боеприпас калибра 120 миллиметров может поражать маневрирующие цели в любое время суток.

Высокоточный снаряд «Краснополь» предназначен для поражения укрепленных целей на дальности от 10 до 16 километров. Коррекцию боеприпаса обеспечивают аэродинамические рули. На конечном участке полета снаряд ориентируется на лазерную отметку на цели.

В сентябре «Известия» сообщали об отработке защиты от высокоточного оружия на учениях «Запад-2021». Российские комплексы радиоэлектронной борьбы нарушали связь авианаводчиков условного противника. На учениях использовали комплексы РЭБ «Житель», беспилотники «Леер» и машины постановки помех «Лава-РП».


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
КМ-8 Грань
Краснополь
Орион БПЛА
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