Генерал космических сил США: по гиперзвуковым ракетам мы отстаем от китайцев и русских (The Hill, США)

Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.

Генерал космических сил США признал, что отставание США от Москвы и Пекина потенциально опасно для национальной безопасности, сообщает автор вашингтонской газеты The Hill. Исследовательская служба Конгресса утверждает, что значительная часть американского гиперзвукового оружия не может использоваться с ядерной боеголовкой.

Американские гиперзвуковые ракетные возможности "не так развиты", как у Китая или России, заявил генерал космических сил Дэвид Томпсон (David Thompson) в субботу на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, обозначив отставание США в разработке новейшего и передового оружия.

Томпсон признал, что отставание США от двух конкурентов потенциально опасно для национальной безопасности.

"Нам нужно наверстывать упущенное, ведь у китайцев потрясающая гиперзвуковая программа, - сказал он. - Вести очень тревожные… Это значительно усложняет проблему стратегического предупреждения".

Ранее этим летом Китай испытал ракету, способную нести ядерные боеголовки, - после запуска она облетела весь земной шар. Американских чиновников запуск ошеломил. 18 ноября Россия также произвела испытательный пуск ракеты в Арктике, как сообщили государственные СМИ.

По данным Си-эн-эн, США при этом свои октябрьские испытания гиперзвуковых ракет провалили.

В докладной записке Исследовательской службы Конгресса от 19 октября утверждается, что США отстают от Китая и России, потому что "бóльшая часть американского гиперзвукового оружия, в отличие от российского и китайского, не предназначена для использования с ядерной боеголовкой".

"В результате гиперзвуковое оружие США, вероятно, потребует большей точности и окажется технически сложнее в разработке, чем китайские и российские системы с ядерным оружием", - пишет Исследовательская служба Конгресса.

В докладной записке говорится, что в течение финансового года США потратят на гиперзвуковые ракеты 3,8 миллиарда долларов. Гиперзвуковыми считаются ракеты со скоростью 5 Мах и выше.

В интервью Томпсон сказал, что гиперзвуковые ракеты "переписывают правила игры" в сфере национальной обороны и безопасности, сравнив их использование с игрой в снежки. Как правило, можно предсказать, куда угодит снежок. Однако если снаряд летит в другом направлении, обнаружить его труднее - но при этом он все равно попадает в цель.

"Гиперглайдер ровно это и делает, - сказал он, имея в виду гиперзвуковую ракету другого, планирующего типа. - Прежней предсказуемости у нас больше нет. Таким образом каждый запуск определенного типа, независимо от направления, теперь считается потенциальной угрозой".

Брэд Дресс (Brad Dress)