Войти
ИноСМИ

Генерал космических сил США: по гиперзвуковым ракетам мы отстаем от китайцев и русских (The Hill, США)

709
0
0
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Генерал космических сил США признал, что отставание США от Москвы и Пекина потенциально опасно для национальной безопасности, сообщает автор вашингтонской газеты The Hill. Исследовательская служба Конгресса утверждает, что значительная часть американского гиперзвукового оружия не может использоваться с ядерной боеголовкой.

Американские гиперзвуковые ракетные возможности "не так развиты", как у Китая или России, заявил генерал космических сил Дэвид Томпсон (David Thompson) в субботу на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, обозначив отставание США в разработке новейшего и передового оружия.

Томпсон признал, что отставание США от двух конкурентов потенциально опасно для национальной безопасности.

"Нам нужно наверстывать упущенное, ведь у китайцев потрясающая гиперзвуковая программа, - сказал он. - Вести очень тревожные… Это значительно усложняет проблему стратегического предупреждения".

Ранее этим летом Китай испытал ракету, способную нести ядерные боеголовки, - после запуска она облетела весь земной шар. Американских чиновников запуск ошеломил. 18 ноября Россия также произвела испытательный пуск ракеты в Арктике, как сообщили государственные СМИ.

По данным Си-эн-эн, США при этом свои октябрьские испытания гиперзвуковых ракет провалили.

В докладной записке Исследовательской службы Конгресса от 19 октября утверждается, что США отстают от Китая и России, потому что "бóльшая часть американского гиперзвукового оружия, в отличие от российского и китайского, не предназначена для использования с ядерной боеголовкой".

"В результате гиперзвуковое оружие США, вероятно, потребует большей точности и окажется технически сложнее в разработке, чем китайские и российские системы с ядерным оружием", - пишет Исследовательская служба Конгресса.

В докладной записке говорится, что в течение финансового года США потратят на гиперзвуковые ракеты 3,8 миллиарда долларов. Гиперзвуковыми считаются ракеты со скоростью 5 Мах и выше.

В интервью Томпсон сказал, что гиперзвуковые ракеты "переписывают правила игры" в сфере национальной обороны и безопасности, сравнив их использование с игрой в снежки. Как правило, можно предсказать, куда угодит снежок. Однако если снаряд летит в другом направлении, обнаружить его труднее - но при этом он все равно попадает в цель.

"Гиперглайдер ровно это и делает, - сказал он, имея в виду гиперзвуковую ракету другого, планирующего типа. - Прежней предсказуемости у нас больше нет. Таким образом каждый запуск определенного типа, независимо от направления, теперь считается потенциальной угрозой".


Брэд Дресс (Brad Dress)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Китай
Россия
США
Проекты
Арктика
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
15.03.2021
Зоркий глаз, острый сучок
07.05.2019
Jyllands-Posten (Дания): паника и истерика не приводят к верным решениям. Отношения с Россией не исключение
27.03.2018
Военная наука смотрит в будущее
24.02.2014
Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
25.12.2013
Схватка за Арктику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 16:35
  • 10
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 23.11 16:23
  • 54
В США удивились размерам Су-75
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе
  • 23.11 09:31
  • 2
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 23.11 02:15
  • 1
В России описали облик ударного вертолета будущего
  • 22.11 23:24
  • 148
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 22.11 19:24
  • 29
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 22.11 17:51
  • 127
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 22.11 17:49
  • 5
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 22.11 14:11
  • 1
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 22.11 13:31
  • 32
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе