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Россия поставит на границе с Украиной «Тосочки»

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ТОС-1А
ТОС-1А.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России планирует сформировать три батальона с тяжелыми огнеметными системами (ТОС). До 2027 года подразделения Южного военного округа (ЮВО) получат колесные машины ТОС-2 «Тосочка» и системы ТОС-1А «Солнцепек» на гусеничном шасси, которые прикроют Кавказ, Крым и границу с Украиной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.

До 2024 года количество ТОС в действующих подразделениях доведут до 42 комплектов. После этого парк ТОС увеличат формированием дополнительных соединений в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). К 2027 году планируют создать три новых батальона ТОС. Это увеличит огневые возможности подразделений ЮВО в шесть раз.

Собеседники издания отметили, что тяжелые огнеметные системы смогут перебросить на западное стратегическое направление. Колесное шасси «Тосочки» позволит совершать марши по дорогам общего пользования.

Ранее гендиректор научно-производственного объединения «Сплав» Александр Смирнов рассказал, что поставки ТОС-2 «Тосочка» в войска начнутся в 2021 году. Он отметил, что подготовка к выполнению контракта идет параллельно с испытаниями машины.

В сентябре Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения «ЦНИИточмаш» госкорпорации «Ростех» приступил к производству новой системы защиты бронетехники. Разработка предназначена для защиты машин ТОС-2 «Тосочка», ПРП-2 и «Завет-Д» от высокоточного оружия.


Даниил Иринин

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