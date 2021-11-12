Названы сроки поставок «Тосочек»

До конца года российские военные получат первые тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка». Сроки поставок назвал гендиректор научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» Александр Смирнов в интервью «Интерфакс».

Он отметил, что поставки «Тосочки» в войска начнутся уже в этом году. По словам Смирнова, работа над выполнением контракта идет параллельно с государственными испытаниями системы, которые должны завершиться в ближайшие дни.

Гендиректор НПО «Сплав» подчеркнул, что на испытания ТОС-2 «Тосочка» повлияли погодные условия. Смирнов заявил, что стрельбовые испытания огнеметной системы завершат до конца недели.

В сентябре издание The National Interest отметило преимущество тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Таким образом, обозреватель Себастьен Роблин подчеркнул, что боевые качества машины повысили благодаря новым системам управления огнем и наведения.

В ноябре прошлого года источник «Известий» в Минобороны сообщил, что первые системы ТОС-2 «Тосочка» получат подразделения Южного военного округа (ЮВО). Он также отметил, что машины на колесном шасси заменят в войсках тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

Даниил Иринин