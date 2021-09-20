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В США заявили об уничтожающем шквалом огня американские танки российском оружии

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Источник изображения: Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Журналист Себастьен Роблин в статье журнала The National Interest заявил, что новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» способна уничтожить американские танки шквалом огня.

Обозреватель из США указал, что Россия в настоящее время проводит испытания этого оружия. Он добавил, что система претерпела изменения по сравнению с предыдущими ТОС-1 «Буратино» и 1А «Солнцепек». Она установлена на колесное шасси, что придает ей сходство с легендарной «Катюшей» времен Великой Отечественной войны.

Роблин рассказал, что на новейшем огнемете также присутствует механизм наводки и управления огнем, что повышает его боевые качества. «Броня у "Тосочки" слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», — пояснил он.

Ранее The National Interest писал, что тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» способна «за короткий промежуток времени разрушить укрепления противника на относительно большой территории». Данное российское оружие издание называет смертоносным, оно подходит «для фильма ужасов».


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
Шквал
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