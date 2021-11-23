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Российский адмирал заявил, что «Курск» погиб из-за столкновения с субмариной НАТО

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«Курск»
«Курск».
Источник изображения: Википедия

По мнению адмирала Вячеслава Попова, К-141 «Курск» затонул из-за столкновения с субмариной Североатлантического альянса. При этом он не сообщил, о какой именно лодке идет речь.

Тайна гибели атомной субмарины «Курск» до сих пор будоражит умы общественности. Официальную версию трагедии критикуют практически с момента ее появления, рассматривая среди прочего варианты внешнего воздействия.

Свое видение накануне озвучил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. По его мнению, «Курск» затонул из-за столкновения с другой лодкой, следившей за ним.

Адмирал Попов: АПЛ «Курск» погибла после столкновения с подлодкой НАТО / ©РИА Новости

По словам адмирала, название лодки, с которой столкнулся «Курск», известно «с вероятностью 90%». При этом он не готов его озвучить. По информации СМИ, на момент аварии поблизости находились американские субмарины Memphis и Toledo, а также британская Splendid. Первые две относятся к типу Los Angeles, третья — к типу Swiftsure. В инспекции своих субмарин российскими специалистами американцы отказали.

USS Toledo (SSN-769)

Источник изображения: USN

Адмирал Попов также отметил, что столкнувшуюся с «Курском» субмарину нашли у норвежских берегов. Кроме того, сигналы SOS в тот день подавал не только «Курск», но и лодка НАТО, получившая повреждения.

Удар пришелся на носовую часть российского корабля. Из-за повреждения торпедного аппарата произошел взрыв, за которым последовал еще один. В итоге у «Курска» разрушились первый, второй, третий и четвертый отсеки. Иностранная подлодка пострадала в том числе от мощнейшего второго взрыва и легла на грунт.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года, во время учений в Баренцевом море. Все находящиеся на его борту 118 членов экипажа погибли. Согласно официальной версии, причиной трагедии стали взрыв торпеды и последующая детонация боезапаса.

Часть поднятой со дна моря подлодки «Курск»

Источник изображения: Wikimedia Commons

К-141 «Курск» относился к серии подводных ракетоносных крейсеров проекта 949А «Антей». Такие корабли имеют двухкорпусную конструкцию с расстоянием между легким и прочным корпусом в 3,5 метра. Основа вооружения проекта 949А — 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит», благодаря которым лодки часто называют «убийцами авианосцев».

Как сама субмарина проекта 949А, так и ее вооружение на сегодня уже устарели. На смену Россия строит подлодки четвертого поколения проекта 885/885М. Именно одна из них должна стать первым штатным подводным носителем новой гиперзвуковой ракеты «Циркон», очередные испытания которой недавно состоялись.

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Циркон-С 3М22
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