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Новый российский фрегат поразил мишень прямым попаданием «Циркона»

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Запуск «Циркона»
Запуск «Циркона».
Источник изображения: МО РФ

Россия провела новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Во время них ракета, выпущенная с фрегата «Адмирал Горшков», поразила цель прямым попаданием.

Россия продолжает испытания одной из главных новинок своего ОПК — гиперзвуковой ракеты для Военно-морского флота. Как стало известно, новые тесты провели с борта фрегата проекта 22350. Изделие поразило мишень в Белом море прямым попаданием.

«По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием», — приводит ТАСС текст заявления военного ведомства.


Новый запуск «Циркона» / ©РЕН ТВ

Чтобы обеспечить стрельбы и закрыть район, Россия привлекла надводные корабли и морскую авиацию Северного флота.

Ранее сообщалось, что государственные испытания гиперзвукового «Циркона» начнут в ноябре и продолжат в декабре. Всего должны выполнить пять запусков по целям в море и на берегу.

Недавно программа прошла важный этап: ракету успешно запустили с борта атомной подводной лодки «Северодвинск» — первой российской многоцелевой субмарины четвертого поколения. Это единственный корабль, построенный по базовому проекту 885. Первым штатным подводным носителем «Циркона», впрочем, будет не он, а атомная субмарина «Пермь», относящаяся к модернизированному проекту 885М.

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск»

Источник изображения: Минобороны России

Если говорить о надводных носителях, то первым штатным носителем гиперзвукового комплекса будет фрегат «Адмирал Головко». Это третий по счету фрегат проекта 22350. Согласно планам, ходовые испытания корабля должны начать в следующем году.

В числе других носителей «Циркона» называли, в частности, перспективную атомную субмарину пятого поколения, а также тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 «Орлан».

Гиперзвуковая ракета вылетает из стандартной пусковой установки новых кораблей российского флота

Источник изображения: РИА Новости, Министерство обороны

Кто бы ни получил в итоге новую ракету, одно можно сказать наверняка: проект уверенно движется вперед. Недавно стало известно о завершении летно-конструкторских испытаний «Циркона» с надводного носителя. В августе сообщалось о подписании российским Минобороны и «НПО машиностроения» первого контракта на поставку этих ракет. На вооружение флота «Циркон» должен поступить в 2022 году.

Характеристики изделия доподлинно не известны. На тестах ракета смогла развить скорость М=8. Дальность полета «Циркона», по некоторым данным, превышает 1000 километров (по другой информации, она составляет около 450 километров). Масса боевой части — 300-400 килограммов.

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Адмирал Горшков
Пермь АПЛ
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
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НПО машиностроения
Проекты
1144 Орлан
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