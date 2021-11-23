Bloomberg (США): данные американской разведки свидетельствуют о возможной подготовке России к вторжению на Украину

США уверены в надежности данных, согласно которым, Россия якобы готовится к нападению на Украину, пишет Bloomberg. Авторы статьи при этом указывают, что Кремль решительно отвергает подобные обвинения и обращает внимание на ускоренную милитаризацию странами НАТО Черноморского региона и самой Украины.

Соединенные Штаты направили своим европейским союзникам разведданные и карты, свидетельствующие о наращивании российский войск и стягивании артиллерии, которые потребуются для стремительного масштабного вторжения на Украину сразу из нескольких точек в том случае, если президент России Владимир Путин примет соответствующее решение. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом дискуссий.

За минувшую неделю эта информация была передана некоторым членам НАТО в качестве подтверждения обоснованности опасений Соединенных Штатов касательно возможных намерений Путина и отчаянных дипломатических усилий, направленных на то, чтобы удержать его от вторжения. В рамках этих усилий некоторые европейские лидеры даже пообщались с российским лидером лично. Американская сторона проинформировала дипломатов, что Россия, вероятно, рассматривает возможность вторжения на Украину уже в начале следующего года и поэтому стягивает свои войска к границе.

В предоставленной Соединенными Штатами информации излагается сценарий, при котором российские войска якобы намерены пересечь границу Украины со стороны Крыма, на участке общей границы и через территорию Белоруссию. В операции могут быть задействованы примерно 100 тактических групп, то есть около 100 тысяч солдат. В материалах возможное вторжение описывается как операция на пересеченной местности в холодное время года, которая будет охватывать обширную территорию и будет рассчитана на длительное время.

По информации двух источников, примерно половина тактических групп уже находится на позициях, и в случае вторжения им будет оказываться поддержка с воздуха.

Эти два источника также утверждают, что Москва объявила мобилизацию десятков тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе. По словам собеседников, роль резервистов в случае конфликта будет заключаться в том, чтобы защищать территорию на более поздних этапах операции, то есть уже после того, как тактические батальоны совершат прорыв. Стоит отметить, что Россия публично не объявляла о мобилизации резервистов.

Один из источников отметил, что Соединенные Штаты также передали данные о стремительном увеличении количества дезинформации, направленной против Киева, и что Москва уже завербовала агентов, которые будут отвечать за дестабилизацию ситуации на Украине.

На прошлой неделе Путин опроверг информацию о том, что Россия готовится к вторжению. Между тем он выразил удовлетворение в связи с тем, что его действия привлекают внимание и вызывают тревогу в Соединенных Штатах и странах-союзницах, которых он обвиняет в том, что они недостаточно серьезно относятся к "красным линиям" России касательно Украины.

Америка и ее союзники не утверждают, что война России и Украины неизбежна и даже что им доподлинно известно о серьезности намерений Москвы. По словам источников, Путин, вероятно, еще не принял окончательного решения. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в ноябре: "Я не могу с уверенностью говорить о намерениях России. Мы не знаем, каковы они".

По словам одного высокопоставленного чиновника администрации, Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене продемонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов для противодействия вредоносным действиям России и будут продолжать это делать. Белый дом отказался давать дальнейшие комментарии.

Российский лидер не раз демонстрировал свою готовность балансировать на грани войны, и прежние наращивания войск у границы заканчивались ничем. Однако чиновники считают, что Путин в настоящее время расставляет свои войска по позициям на тот случай, если он решит действовать. Они также отмечают, что, хотя после эскалации в апреле, Россия отвела войска от границы с Украиной, она оставила там военную технику, что позволяет ей провести новое наращивание легче и быстрее.

Украина до сих пор остается для Путина "незавершенным делом". Он рассматривает эту страну как часть России, и его злит ее стремление сблизиться с Западом - главным образом ее начинающееся военное взаимодействие с НАТО. Хотя Путин заявил, что он не хочет войны, в своем выступлении на прошлой неделе он подчеркнул, что его цель - держать Соединенные Штаты и их союзников в напряжении "как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны". Он резко раскритиковал Соединенные Штаты и союзников за расширение военной инфраструктуры на Украине, за наращивание интенсивности военных миссий в Черном море и полеты военных самолетов вдоль российских границ.

Российские чиновники не раз говорили, что они хотят, чтобы альянс НАТО перестал расширять взаимодействие с Украиной и что Москва наблюдает военное усиление у своих границ. Кроме того, ходят разговоры о необходимости проведения еще одного саммита Путина и президента США Джо Байдена с целью смягчения напряженности. В то же время российские власти понимают, что любая попытка занять военным путем значительную часть территории Украины встретит массовое сопротивление и повлечет за собой введение новых жестких санкций, которые могут навредить экономике России.

В ближайшие дни, скорее всего, будет наблюдаться дальнейший рост дипломатической активности, а Соединенные Штаты уже рассматривают возможность расширения пакета мер, который был разработан в этом году в ответ на наращивание российских войск весной и который может включать в себя введение санкций.

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников посетил Вашингтон и попросил Пентагон о дополнительной помощи в защите воздушного пространства и береговой линии Украины. Глава военной разведки Украины сообщил в интервью изданию Military Times, что, по его мнению, Россия может осуществить вторжение к концу января или началу февраля и что эта атака может включать в себя удары с воздуха, высадку морского десанта и вторжение с территории Белоруссии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который на этой неделе ездил в Брюссель, сказал в интервью украинскому телевидению, что Москва может рассматривать вторжение как один из вариантов действий и что Киеву необходима поддержка, чтобы предотвратить эту атаку.

В воскресенье, 21 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг эти разговоры, отметив, что "эта истерика нагнетается искусственно". "Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Действия российского президента заключают в себе множество вызовов для Байдена. Они могут стать очередной проверкой готовности его администрации к военному вмешательству в конфликт на территории иностранного государства. Америка совсем недавно осуществила вывод своих войск из Афганистана после двух десятилетий конфликта в этой стране. Байдену сейчас необходимо сосредоточить свои политические ресурсы на внутренних приоритетах, таких как экономический курс и регулирование роста цен на топливо и потребительские товары.

Рост напряженности у украинской границы происходит на фоне других значимых событий. Пока Москва стягивает туда свои войска, рекордно высокие цены на энергоресурсы усиливают зависимость Европы от щедрости России в вопросе энергопоставок. Некоторые члены Евросоюза, включая Польшу, обвинили Россию в провоцировании миграционного кризиса, поскольку Белоруссия - союзница Москвы - переправляет мигрантов к границам этого блока. А испытания российского оружия, которое сбило спутник с орбиты и повлекло за собой появление множества обломков, вызвали жесткую критику со стороны Соединенных Штатов, поскольку Россия подвергла опасности экипаж Международной космической станции.

Тем не менее, один из источников, знакомых с данными американской разведки, считает, что эти события не являются частью масштабного единого плана и что российский лидер просто умело пользуется возможностями, которые ему подворачиваются.

Напряженность между Россией и Украиной вспыхнула в 2014 году, когда Москва аннексировала Крымский полуостров и поддержала сепаратистский бунт на востоке страны. Это заставило Соединенные Штаты и европейские страны ввести санкции против России. Тем не менее, конфликт на востоке Украины продолжился, и к настоящему моменту он унес жизни более 14 тысяч человек. По словам двух источников, любая новая атака по своим масштабам превзойдет то, что было семь лет назад.

Как сказал один собеседник агентства, союзникам необходимо выработать такой совместный план ответных действий, который в случае реализации окажет сокрушительное воздействие, и сейчас еще есть возможность сдержать Путина. На данном этапе неясно, может ли такой план действий включать в себя военный компонент. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian) сказал в воскресенье, 21 ноября, что любое нарушение границ Украины со стороны России повлечет за собой "чрезвычайно негативные последствия".

По словам источников, в случае вторжения сотрудничество с Россией может прекратиться. Ранее чиновники отмечали некоторые улучшения в отношениях между странами, наступившие после личной встречи Байдена и Путина в Женеве. В частности, страны достигли некоторого прогресса в вопросах борьбы с изменением климата, что делает недавние маневры Москвы еще более поразительными.

В Москве предупреждения Соединенных Штатов касательно возможного вторжения воспринимаются как свидетельство того, что Вашингтон - по крайней мере пока - не намеревается идти на компромисс и что он пытается сплотить трансатлантическое сообщество против России. "Соединенные Штаты готовят почву для единого санкционного ответа", - отметил Дмитрий Суслов, эксперт по отношениям России с Соединенными Штатами и Европой в Высшей школе экономики.

Хотя западные страны пока не знают, каковы намерения Кремля, они уверены, что военный вариант развития событий действительно рассматривается, и у них практически нет сомнений, что нынешние обстоятельства создают возможность для масштабной атаки, если Путин все же решит предпринять ее в новом году. По словам источников, Соединенные Штаты уверены в надежности тех данных, которыми они поделились с союзниками.

Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs)