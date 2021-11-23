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У истребителя Су-35 нашли дополнительные радары

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Источник изображения: Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Российский истребитель Су-35 получил три радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Это позволит ему обнаруживать стелс-самолеты. На схему расположения антенн дополнительных радаров обратило внимание издание The Military Watch.

Дополнительные радары истребителя Су-35 обнаружили на постере Рязанского приборного завода. На иллюстрации изображен бортовой многофункциональный запросчик с активной фазированной антенной решеткой. В публикации отметили, что устройства в кромках крыльев являются полноценными радарами с АФАР.

«Двойные радары N036B-1-01 L-диапазона обеспечивают увеличенный угловой охват и идеально подходят для отслеживания скрытых целей и для радиоэлектронной борьбы», — пишет The Military Watch.

Автор материала отмечает, что длинноволновые радары позволяют обнаруживать малозаметные цели. Это обусловлено особенностями технологий снижения радиолокационной заметности, которые рассеивают излучение станций X-диапазона.

Антенные системы Н036L-1-01 в кромках крыльев применяют в радиолокационной станции (РЛС) Н036 «Белка». Эту систему получил истребитель пятого поколения Су-57. Су-35 оснащен РЛС Н035 «Ирбис».

В октябре издание The Drive сообщило о подготовке учебного боя между американскими истребителями F-15E Eagle и Су-30МКИ российской разработки. Учебный бой с участием японских и индийских пилотов позволит лучше понять тактику применения российских самолетов.

В августе журнал The National Interest написал о преимуществах истребителя Су-35. В публикации отметили двигатель и маневренность самолета. Автор материала уточнил, что радар Н035 «Ирбис» нельзя считать современным.


Даниил Иринин

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