Су-30 и F-35 сразятся в бою

Индийские истребители Су-30МКИ российской разработки сразятся в учебном бою с японскими боевыми самолетами, сообщает The Drive.

Издание пишет, что с данной целью Индия направляет свои самолеты в Японию, располагающую, в частности, истребителями F-15 Eagle и F-35 Lightning II американской разработки.

The Drive отмечает, что учебный бой поможет Токио лучше понять тактику применения истребителей, которые находятся на вооружении не только Дели, но и Москвы и Пекина, к которым у японской стороны имеются территориальные претензии.

«Индийские Су-30 оснащены системой трехмерного управления вектором тяги, что делает их особенно уникальными для тренировок в традиционных сценариях воздушного боя в пределах прямой видимости», — отмечает издание.

В сентябре польское издание Defence24 допустило, что Силы самообороны Японии в ходе совместных тренировок с летчиками индийских Су-30МКИ получат доступ к данным этого истребителя российской разработки.

Иван Потапов