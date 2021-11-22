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Интерфакс-АВН

Террористы из Афганистана могут проникнуть в Россию через российско-казахстанский участок госграницы, считают в СБ РФ

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Граница России и Казахстана. Архивное фото
Граница России и Казахстана. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Анастасия Селянина

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Афганистане не даёт поводов для оптимизма, порождает новые масштабные угрозы в сфере наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

"Дальнейшая деградация общественно-политической обстановки в этой стране на фоне обнищания населения и внесудебных расправ над собственными гражданами создает реальную угрозу значительного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции. В том числе это касается лиц, приверженных радикальной идеологии и имеющих опыт боевых действий", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

При этом он отметил, что "боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы".

Этот вопрос, по его словам, "был одним из ключевых на состоявшемся на днях ежегодном совещании секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в ходе которого отмечена необходимость реализации последовательных мер по поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Казахстан
Россия
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