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Раскрыта точность предназначенных для России американских ядерных бомб в Европе

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Источник изображения: Фото: Reuters

Круговое вероятное отклонение авиабомб семейства B61 предыдущих поколений, обладавших парашютной системой, составляло 400 метров, рассказал «Звезде» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, оснащение современных B61 оборудованием для самонаведения Joint Direct Attack Munition (JDAM) существенно уменьшило их КВО и повысило вероятность поражения цели. «Такое оснащение было испытано во время бомбардировок Югославии — на объекты было сброшено более 650 бомб типа JDAM, и, согласно статистике, показатель надежности боеприпасов составил 96 процентов. При этом 78 процентов намеченных целей было поражено», — сказал эксперт.

Заместитель президента РАРАН напомнил, что модернизированное американское тактическое ядерное оружие, размещаемое в Европе, предназначено для сдерживания России, и раскрыл его возможную точность. «Уклонение этого тактического оружия после сброса с носителя составляет порядка нескольких метров (если не ошибаюсь, до шести метров), благодаря чему есть возможность точечно уничтожать защищенные объекты, расходуя меньшее количество боеприпасов», — отметил специалист.

В ноябре журнал Popular Mechanics написал, что американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II получат термоядерные бомбы B61-12 для нанесения ударов по России. Издание отмечало, что B61-12 представляет собой тактическую ядерную бомбу, предназначенную для высокоточного поражения защищенных укрытий противника. Мощность оружия в тротиловом эквиваленте, как уверял журнал, не превысит 50 килотонн.

В октябре американские истребители F-35A Lightning II протестировали сброс бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Югославия
Продукция
B61 ЯБ
F-35
F-35A
JDAM
Ил-96
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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