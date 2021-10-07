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В США сбросили макет ядерной бомбы

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США сбросили макет ядерной бомбы в рамках испытаний. Истребители-бомбардировщики F-35A использовали тестовую версию бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде. Об этом сообщает The Drive.

В ходе испытаний два самолета F-35A сбросили испытательные модификации бомбы B61-12. Новый боеприпас из серии B61 получил инерциальную навигационную систему и новое хвостовое оперение. Бомба также может использоваться на самолетах F-15E и F-16C/D.

The Drive пишет, что подробности испытаний засекречены. Известно, что самолеты использовали высокоточные неядерные макеты бомбы B61-12. Два сброса осуществили на разной высоте и скорости. Тесты, которые прошли в конце сентября, стали завершающим этапом летных испытаний нового боеприпаса.

Результаты испытаний будут оценивать в Министерстве обороны и Министерстве энергетики США. Специалистам ведомств предстоит подтвердить соответствие B61-12 и F-35A требованиям безопасности.

Новую бомбу планировали использовать на F-35 к 2022 году, но позже представители ВВС США заявили, что испытания B61-12 завершатся позже. Авторы The Drive предположили, что до того момента новые боеприпасы получат истребители F-16C/D, которые базируются в Европе.

Ранее ВВС США испытали истребитель F-15E с бомбой B-61-12. Тогда сообщалось, что этот самолет станет первым сертифицированным носителем нового боеприпаса.


Даниил Иринин

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Страны
США
Продукция
B61 ЯБ
F-15
F-16
F-35
F-35A
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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