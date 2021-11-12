F-35A получат термоядерные бомбы для удара по командному пункту России

Американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II получат термоядерные бомбы B61-12 для нанесения ударов по России, пишет журнал Popular Mechanics.

Издание отмечает, что B61-12 представляет собой тактическую ядерную бомбу, предназначенную для высокоточного поражения защищенных укрытий противника. Мощность оружия в тротиловом эквиваленте, как уверяет журнал, не превышает 50 килотонн.

«На какие цели мог бы сбросить ядерную бомбу F-35A? Благодаря подавляющей неядерной огневой мощи Америки трудно представить, чтобы США использовали ядерное оружие против неядерных целей. Одной из его целей может быть российский командный пункт управления ракетным вооружением, нанесение по которому ядерного удара разорвет цепочку командования между Москвой и ее тактическими ядерными силами», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что B61-12 может использоваться для уничтожения штабных частей, складов с оружием и пунктов сбора вооруженных сил. Издание допускает, что использование тактического ядерного оружия может спровоцировать применение стратегического.

В октябре американские истребители F-35A Lightning II протестировали сброс бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде.

Иван Потапов