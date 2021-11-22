Украина заявила о начале строительства космодрома для новой ракеты-носителя «Циклон-4М»

В канадском Галифаксе состоялась церемония начала строительства космодрома для перспективного украинского носителя «Циклон-4М». Ранее стало известно, что его первый запуск хотят провести в 2022-м.

О начале строительства космодрома для новой ракеты «Циклон-4М» со ссылкой на главу Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая сообщил ТАСС. Презентацию и торжественную церемонию провели в канадском городе Галифакс 19 ноября.

Она прошла при участии канадского министра по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филиппа Шампаня, а также министра экономического развития Новой Шотландии Сьюзан Коркум-Грик.

Согласно проекту, на Атлантическом побережье Новой Шотландии построят коммерческий космодром для ракеты, разрабатываемой Конструкторским бюро «Южное» имени М. К. Янгеля. Производить носитель будет «Южный машиностроительный завод» («Южмаш»).

Проект космодрома реализует канадская компания MLS (Maritime Launch Services). Командному центру будущей космической пусковой площадки присвоили имя Александра Дегтярева — бывшего руководителя КБ «Южное».

Визуализация пусковой площадки Источник изображения: Южное

«Циклон-4М» проектируют с 2017 года. Это двухступенчатая ракета среднего класса, способная выводить на низкую опорную орбиту нагрузку массой до пяти тонн. На солнечно-синхронную орбиту носитель сможет вывести до 3,35 тонны грузов. Для первой ступени выбрали керосин с окислением жидким кислородом, для второй — гептил (горючее) и амил (окислитель).

В основе проекта — украино-бразильский носитель «Циклон-4», работы над которым начали в 2004-м. Впервые запустить ракету хотели не позже 2010-го, но сроки разработки постоянно затягивали, а дату старта неоднократно переносили. Одной из проблем стал рост затрат на проект. В итоге бразильцы его покинули, а Украине пришлось прекратить работы.

«Циклон-4» Источник изображения: Википедия

История обновленной «Циклон-4М» тесно связана с Maritime Launch Services, которая будет финансировать проект собственными средствами и при помощи инвестиций, полученных от коммерческих источников. Впервые запустить ракету хотят в 2022 году.

Ранее, напомним, первый в своей истории многоразовый носитель показала Испания.

А еще раньше стало известно, что «Роскосмос» заказал двигатели для перспективной ракеты многоразового использования, которая должна получить крылатую ступень. Прототип многоразовой ступени «Крыло-СВ» планируют создать в следующем году.