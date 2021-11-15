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Naked Science

Испания представила многоразовую ракету-носитель

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Miura 1
Miura 1.
Источник изображения: PLD Space

Частная компания PLD Space представила многоразовую суборбитальную ракету Miura 1. Она стала первым носителем, разработанным в Испании.

Сегодня испанская компания PLD Space провела презентацию многоразовой суборбитальной ракеты Miura 1. Предполагается, что она будет выводить до 100 килограммов полезной нагрузки и сможет достигать высоты примерно 150 километров за 120 секунд.

Носитель имеет одну ступень. Длина ракеты составляет 12,5 метра, а диаметр — 0,7 метра. Она будет возвращаться, используя двигатели и парашюты. Запустить ракету хотели еще в 2020-м, однако этому помешали проблемы с силовой установкой. Теперь первый пуск должны провести в следующем году.

Полученный опыт испанцы планируют применить для создания более мощного носителя Miura 5, который будет выводить на низкую околоземную орбиту до 300 килограммов грузов. Его намерены запустить в 2024 году.

PLD Space основали в 2011 году. По состоянию на 2021-й число сотрудников составляет 70 человек.

Над созданием многоразовой ракеты активно работают и в России. Ранее стало известно, что «Роскосмос» заказал двигатели для перспективного носителя, который получит возвращаемую крылатую ступень.

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Страны
Испания
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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