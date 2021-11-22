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В Польше рассказали о нереальности российского Су-75

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Основная проблема перспективного российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, заключается в том, что данный истребитель существует не в реальной жизни, а только виртуально и в виде одной демонстрационной модели, рассказывает польское издание Defence24.

В публикации утверждается, что летные испытания ЛТС могту задержаться из-за «бушующей в России пандемии COVID-19». «История Су-57, с которым новую машину связывает больше, чем просто одинаковые буквы и цифры в названии, не внушает оптимизма», — уверяет издание.

Defence24 отмечает, что Checkmate нацелен на иностранных покупателей, способных инвестировать в разработку данного самолета и, возможно, его производство у себя в стране. В частности, с данной целью часть оборудования, которое будет получать Су-75, будет модульным.

В ноябре американский журнал The National Interest обозначил критерий успешности ЛТС. Согласно публикации, успех на внешних рынках Checkmate зависит от его использования Вооруженными силами России.

В том же месяце глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что на заводе в Комсомольск-на-Амуре начали производство ЛТС.

В ноябре американское издание The Drive написало, что ЛТС в действительности выглядит как средний истребитель. В публикации отмечалось, что «Checkmate имеет длину около 17 метров с размахом крыльев 12 метров, по сравнению с аналогичными цифрами в 20 и 14 метров для Су-57».

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
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