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В России стартовало производство истребителей Checkmate

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Источник изображения: Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

На заводе Комсомольска-на-Амуре начали производство легких тактических самолетов (ЛТС), больше известных как Checkmate или Су-75. Об этом во время авиасалона Dubai Airshow заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, его слова приводит РБК.

«На заводе в Комсомольске-на-Амуре начать работы по строительству нескольких Checkmate одновременно», — рассказал он.

«Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21, который прошел в июле. По словам генерального директора «Ростеха», стоимость истребителя оценивается в 25-30 миллионов долларов.

Слюсарь отметил, что презентованный самолет является образцом. Запуск его в эксплуатацию намечен на 2023 год.


Никита Абрамов

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Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
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