Войти
Lenta.ru

Американский секретный беспилотник показали на видео

112
0
0

В США показали новый беспилотник неизвестной модели. Аппарат продемонстрировали в новом ролике американских Военно-воздушных сил (ВВС). В публикации The Drive предположили, что запись демонстрирует секретный беспилотник RQ-180, который разрабатывают в США.



Центр передового опыта в области вооружений ВВС США (PACE, Profession of Arms Center of Excellence) опубликовал ролик, демонстрирующий достижения в области разведки. На видео можно заметить актуальные и перспективные разведывательные дроны.

В публикации The Drive обратили внимание на беспилотник, который показали после кадров полета разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло». Автор предположил, что на видео показали стелс-дрон RQ-180.

Ранее беспилотник неизвестной модели заметили над американской военной базой в штате Невада. Очевидец сфотографировал аппарат, который пролетал над озером Грум-Лэйк. В публикации The Drive предположили, что в Неваде заметили стелс-беспилотник RQ-180.

В октябре издание 19FortyFive назвало российский беспилотник С-70 «Охотник» проблемой для США и НАТО. В публикации отметили, что российский дрон может нанести удар на дальность до 6000 километров.

В июле в США назвали самые опасные российские беспилотники. В материале The National Interest сравнили российский беспилотник «Охотник» с американским дроном RQ-170 Sentinel и ударным самолетом F-117 Nighthawk.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-117
Global Hawk
RQ-170
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
15.07.2021
В США назвали шесть российских смертоносных БПЛА
05.07.2021
«Посейдон» кусает локти
02.10.2019
Призрак в пятом поколении
13.08.2019
Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M