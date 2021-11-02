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Секретный американский беспилотник заметили над «Зоной 51»

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Источник изображения: Фото: dreamlandresort.com

Новый секретный беспилотный летательный аппарат RQ-180, разрабатываемый в США, заметили в небе над американской военной базой «Зона 51» в штате Невада. Снимок, сделанный очевидцами, опубликовало издание The Drive.

Фотография была сделана в конце октября неподалеку от озера Грум-Лейк. По словам очевидца, он вместе со своим другом услышал слабый шум над головой, а затем заметил в небе инверсионный след, оставленный неким летательным аппаратом. Сначала мужчина предположил, что в его поле зрения попал малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, однако, внимательнее изучив объект при помощи бинокля, понял, что конструкция хвоста нехарактерна для B-2.

Как отмечает The Drive, скорее всего, в объектив фотоаппарата попал стелс-дрон RQ-180, который проходил испытания на военной базе. Об этом, в частности, свидетельствует заметная на фото ромбовидная форма центральной части фюзеляжа, специфическая форма крыльев, а также характерный инверсионный след, указывающий на двухмоторную компоновку.

Кроме того, пишет издание, попавший на снимок беспилотник очень напоминает дрон, который ранее был сфотографирован к северу от авиабазы Эдвардс в штате Калифорния и неподалеку от Филиппин. Тогда замеченный летательный аппарат также был предварительно определен экспертами как RQ-180.

В то же время The Drive признает, что с уверенностью заявлять о том, что данный беспилотник — действительно RQ-180, нельзя, поскольку к настоящему времени какие-либо его технические характеристики официально так и не были раскрыты. Кроме того, разработчики не сообщали даже официальное название нового дрона. При этом тот факт, что снимки, на которых предположительно запечатлен RQ-180, появляются в сети уже в третий раз, не оставляет сомнений в том, что БПЛА действительно существует. Однако когда дрон будет официально представлен публике, пока неизвестно.


Варвара Кошечкина

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Страны
США
Филиппины
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
БПЛА
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