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В США назвали шесть российских смертоносных БПЛА

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Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По своим возможностям российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут догнать американские и турецкие, пишет американский журнал The National Interest.

Издание выделяет шесть потенциально смертоносных российских беспилотников — «Орион», «Альтиус-У», «Сириус», «Гелиос», «Гром» и «Охотник». Производство половины из них уже начинается, тогда как оставшиеся БПЛА еще только разрабатываются.

Аналогом «Ориона» называется турецкий Bayraktar TB2. Издание пишет, что российский БПЛА имеет большую дальность действия, тогда как его конкурент уже показал себя в боевых условиях.

Аналогами «Альтиус-У» заявляются американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. «Три летающих прототипа. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2024 году», — отмечает издание.

Согласно журналу, «Сириус» является увеличенным «Орионом», напоминая американский MQ-1 Predator. В настоящее время российский БПЛА имеет статус концептуального проекта. Аналогом «Гелиоса» считается американский RQ-4 Global Hawk, «Грома» — также американский XQ-58 Valkyrie. Как и в случае с «Сириусом», оба этих российских проекта, согласно изданию, являются концептуальным проектом.

Ближайшими конкурентами «Охотника» называются американский стелс-беспилотник RQ-170 Sentinel и малозаметный ударный самолет F-117 Nighthawk. В настоящее время Россия имеет один летающий прототип данного БПЛА и три строящихся.

В июне The National Interest писал, что тяжелые ударно-разведывательные беспилотники «Охотник» могут заставить НАТО нервничать.

В марте ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию, сообщило, что «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — Су-57.

В том же месяце источники РИА Новости сообщили, что первый и второй опытные образцы «Охотника» будут серьезно различаться.


Иван Потапов

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