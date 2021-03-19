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Объяснены различия первого и второго ведомых Су-57

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Первый и второй опытные образцы тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», выступающие ведомыми российского истребителя пятого поколения Су-57, будут серьезно различаться, рассказали РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Один из собеседников объяснил, что первый самолет больше выступает экспериментальным изделием, тогда как второй — опытным предсерийным аппаратом.

По словам другого источника, после выкатки второго С-70 «Охотник» «начнется этап наземных испытаний [данного] БПЛА, включающий запуски двигателя, проверки бортовых систем и агрегатов аппарата, рулежки и пробежки по взлетно-посадочной полосе и многое другое».

Оба собеседника заверили, что строительство второго БПЛА завершится к концу лета, а в воздух данное изделие планируется поднять в конце текущего — начале следующего года.

В феврале «Известия», ссылаясь на источники Минобороны России, сообщили, что военное ведомство планирует на две-три эскадрильи истребителей Су-57 создавать одну с их ведомыми — БПЛА С-70 «Охотник».

В феврале РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, уточнило, что Россия построит еще три образца С-70 «Охотник».

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.


Иван Потапов

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