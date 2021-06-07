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В США рассказали о заставляющем нервничать НАТО ведомом Су-57

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Тяжелые ударно-разведывательные беспилотники «Охотник» могут заставить НАТО нервничать, пишет американский журнал The National Interest.

Издание напомнило, что каждый российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет управлять двумя-четырьмя подобными беспилотниками, имеющими максимальную скорость около тысячи километров в час и дальность полета шесть тысяч километров. Согласно данным журнала, «Охотник» планируется использовать для разведки и целеуказания, что повысит боевую эффективность истребителя.

Издание заключает, что данные беспилотники, способные к совместным действиям в автоматическом режиме, будут представлять серьезную угрозу для объектов инфраструктуры противника.

В марте ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию, сообщил, что «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — Су-57.

В том же месяце источники РИА Новости сообщили, что первый и второй опытные образцы «Охотника» будут серьезно различаться.


Иван Потапов

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С дальним прицелом
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