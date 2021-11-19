Financial Times (Великобритания): наращивание войск у границы доказывает, что Путин воспринимает Украину как «незавершенное дело»

В последнее время Киев и его западные политические спонсоры обвиняют Москву в военных приготовлениях, сообщает FT. Однако опрошенные газетой эксперты предлагают другой взгляд — Запад продолжает модернизировать вооруженные силы Украины, создавая России проблемы с безопасностью на ее границе. Возобновление напряженности угрожает свести на нет возобновившиеся контакты между Белым домом и Кремлем.

По мнению аналитиков, российский лидер обеспокоен, что Киев может попытаться вернуть контроль над Донбассом

Минувшей весной американским чиновникам казалось, что они помогли предотвратить крупную геополитическую вспышку, когда президент России Владимир Путин отдал приказ об отходе десяткам тысяч солдат, которых он собрал у украинской границы, доставив туда многих из них даже из Сибири.

Однако за последние несколько недель стало ясно, что значительная часть российских войск осталась на расстоянии нанесения удара от украинской границы и что Россия возобновила наращивание [войск]. Между тем, по словам западных чиновников, некоторые дополнительные разведданные подтверждают предположение, что Москва планирует вторжение.

Согласно оценкам американской разведки, существует "высокая вероятность" того, что Россия, возможно, планирует новую военную агрессию против соседней страны. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины. Хотя Украина и другие западные союзники еще не пришли к окончательному выводу, предупреждение Вашингтона повысило степень боеготовности до самого высокого уровня с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров у Киева.

Рост риска военного вторжения в самом сердце Европы подчеркивает провал дипломатических усилий Франции и Германии в рамках так называемого "нормандского формата", - усилий, направленных на выработку мирного решения конфликта, который бушует на востоке Украины в последние семь лет.

"За последние полгода стало ясно, что переговоров в соответствии с прежними моделями больше не будет, - отметил Федор Лукьянов, российский внешнеполитический аналитик и советник Кремля. - Если эти форматы исчезнут, то возникнет правовой вакуум на фоне серьезного неразрешенного конфликта, который несет в себе высокий риск возобновления прямых столкновений".

Украина утверждает, что Россия сосредоточила около 114 тысяч военнослужащих к северу, востоку и югу от Донбасса, который представляет собой преимущественно русскоязычный регион, где поддерживаемые Россией сепаратисты сражаются с правительственными войсками с момента прозападной революции в Киеве в 2014 году.

В этом конфликте уже погибло более 14 тысяч человек, несмотря на то что в 2015 году в столице Белоруссии Путин и лидеры Украины, Германии и Франции подписали так называемые Минские соглашения. Россия продолжает отрицать, что она является непосредственной участницей этого конфликта, однако, по словам западных чиновников, она с самого начала обеспечивает сепаратистов военной техникой, людьми и логистической поддержкой и продолжает руководить действиями ополчения.

Возобновление напряженности угрожает свести на нет контакты между Соединенными Штатами и Россией, которые начали возобновляться после того, как в апреле президент США Джо Байден призвал Путина держаться подальше от украинской границы, и кульминацией которых стала личная встреча лидеров в Женеве, состоявшаяся в июне.

С тех пор Соединенные Штаты и Россия проводят встречи за закрытыми дверями, в ходе которых им удалось добиться некоторых успехов в ряде вопросов, включая контроль над ядерными вооружениями, ядерные амбиции Ирана и кибербезопасность, о чем рассказали осведомленные источники в Москве и Вашингтоне. Тем не менее, напряженность вокруг Украины грозит свести на нет весь достигнутый прогресс.

"Если российское военное вмешательство на Украине возобновится, не дай Бог, большая часть усилий команды Байдена по стабилизации российско-американских отношений пойдут прахом", - сказал Эндрю Вайс (Andrew Weiss), вице-президент Фонда Карнеги за международный мир и бывший директор по России в Совете национальной безопасности США.

В минувшие выходные Путин заявил на государственном телевидении, что Москва испытывает тревогу в связи с незаявленными учениями НАТО в Черном море, которые, по его словам, представляют собой "серьезный вызов" для России.

Москва также обеспокоена, что украинские военные, возможно, планируют вернуть контроль над Донбассом. Украинская армия, которая в самом начале войны представляла собой плохо организованные войска, не сумевшие дать отпор превосходившим их по силе формированиям сепаратистов во главе с россиянами, успели с тех пор совершить существенный технологический прорыв - благодаря поддержке Запада.

Кроме того, Путин выразил протест против приобретения Украиной беспилотников "Байрактар" у Турции, которая поспособствовала военным поражениям союзников России в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Россия также пожаловалась на уголовные обвинения, выдвинутые украинскими властями против пророссийского политика Виктора Медведчука.

"Одержимость Путина Украиной отражает тот факт, что для него это важное незавершенное дело, - отметил Вайс. - И, конечно же, он не может не замечать, что Украина все больше и больше похожа на парк авианосцев НАТО, развернутый в непосредственной близости от центральной части России. Он также понимает, что Запад продолжает вкладывать деньги и ресурсы в модернизацию украинских вооруженных сил, разведывательных, кибернетических возможностей и средств политической диверсии, и что он не намерен приостанавливать эти усилия просто для того, чтобы успокоить Россию".

В основе враждебности Москвы лежит ощущение, что переговоры с Украиной при президенте Владимире Зеленском зашли в тупик. Путин и высокопоставленные чиновники его правительства утверждают, что Киев настолько подвержен влиянию Соединенных Штатов, что это делает переговоры бесполезными.

Между тем Кремль ясно дал понять, что давние государственные и культурные связи между Россией и Украиной придают вопросу дальнейшей судьбы Украины экзистенциальное значение.

В июле Путин написал длинное эссе об историческом единстве двух стран, в котором он открыто усомнился в нынешних границах Украины и сказал, что Москва никогда не позволит ей занять "антироссийскую" позицию.

"Путин не считает Украину страной. Для него это территория, находящаяся под внешним управлением иностранных сил, - сказала Татьяна Становая, основатель политической консалтинговой компании R. Politik. - Он считает, что нужно говорить с американцами, чтобы они признали Украину зоной влияния России и позволили нам делать там все, что мы считаем необходимым".

Однако до тех пор, пока Украина будет оставаться более высоким приоритетом для Кремля, нежели для Белого дома, готовность России к эскалации будет выше, нежели готовность Соединенных Штатов предпринимать меры в ответ на нее.

"У американцев нет желания сражаться с Кремлем, потому что это потребует значительных вложений времени и ресурсов, и они предпочли бы использовать эти ресурсы для решения проблемы Китая, - сказала Андреа Кендалл-Тейлор (Andrea Kendall-Taylor), бывший высокопоставленный офицер разведки США. - Белый дом пытается выделить время и пространство, чтобы посмотреть, куда могут зайти переговоры. Но давление медленно нарастает, и, мне кажется, в этом [дипломатическом] сочетании вовлеченности и конфронтации они должны больше склоняться к конфронтации".

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Комментарии читателей

BxL1

Байден знает ситуацию на Украине, поскольку, когда он занимал должность вице-президента, он непосредственным образом работал с Киевом. Путину стоило бы поостеречься.

Dirck

Поведение Путина можно сравнить с поведением множества правителей угасающих империй, которые не могут смириться с тем, что их колонии покидают орбиту "славного" государства, которым они управляют. Ни американцы, ни европейцы не станут сражаться в войне за независимость Украины. Это будут делать украинцы, и Россия, как и множество империй до нее, в конечном счете потерпит поражение и распадется на части. Как ни трагично, но после потери Киева это будет уже не Россия - это снова будет Московия.

WestB

Азербайджан вернул себе Нагорный Карабах, забрав его у поддерживаемой Россией Армении. Поэтому запускай "Байтактары", Украина! Неудивительно, что Путин встревожен.

Yellamoon

Земли, которые называют территориями, оккупированными Россией, часто обозначаются как "удерживаемые сепаратистами" или "удерживаемые пророссийскими сепаратистами". Насколько я знаю, наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать множество нарушений режима прекращения огня. Лучшим средством прекратить все это было и остается возобновление переговоров в минском формате и решение обеих сторон придерживаться режима прекращения огня.

OldMule

Если бы у нас действительно был порядок в мире, Россию заставили бы покинуть территории, которые она оккупировала на юге и востоке Украины, то есть из Крыма и Донбасса. Когда после обретения независимости Украина отказалась от своего ядерного арсенала, единственное, что она получила взамен - это Будапештский меморандум (в нем признавалась независимость Украины), который в 2014 году Путин превратил в никчемный клочок бумаги. Путин и Лавров - это не те люди, с которыми стоит иметь дело, как минимум если вы верите их словам и документам, которые они подписывают.

Россию также заставили бы освободить всех политических заключенных, находящихся в ее тюрьмах, и украинских солдат, которых на удерживает. Организация Amnesty International сообщает, что больше всего от репрессий пострадали крымские татары.

Вторжение России и аннексия территорий Украины, в сущности, ничем не отличается от многих конфликтов прошлого, от вторжений в Чехословакию и Афганистан до войны с Грузией. После распада Советского Союза неудивительно, что многие соседи России (особенно прибалтийские страны) стремятся вступить в любые военные альянсы и экономические блоки, в которых Россия не занимает господствующих позиций.

Tim Pendry

Моральный вопрос здесь очень прост: хотят ли те области Украины, которые соприкасаются с российскими территориями, стать частью России (это проверяется в ходе референдума), и наоборот? Если хотят, то здесь необходимо применять принцип демократического самоопределения. Лично меня поражает, что именно Москва отстаивает этот принцип, а Запад между тем отвергает его, отдавая предпочтение суверенным правам (то есть отказывается от той позиции, которую он обычно занимает в подобных делах). По-моему, в данном случае обе стороны демонстрируют недобросовестность.

Captain Correct

Когда придет время, Украина вернет себе не только Донбасс, но и Крым. Лучше всего это будет сделать в момент смены лидера в России - именно в такой момент русские трусливо воспользовались случаем и атаковали Украину, когда та пыталась избавиться о Януковича.

Fartlick

Отличный материал от FT - побольше бы таких статей!

Cree28

Если на Украине возобновятся боевые действия, Россия должна привлечь Соединенные Штаты к ответственности и нанести американскому политическому классу военное и политическое поражение, какого не было со времен Суэцкого кризиса. Не бойся, Владимир, американская армия - это слабый, раздувшийся монстр, который не в состоянии разогнать пастухов с автоматами Калашникова, а коррумпированное американское руководство такое же бесхребетное, как и его европейские рабы.

Investor Maximus

География Украины - это ее проклятье. Никакого решения здесь нет.

Катрина Мэнсон (Katrina Manson), Макс Сэддон (Max Seddon)