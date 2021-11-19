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РИА Новости

Глава управления по ЧС Кабула Ватанмаль поблагодарил Путина и Шойгу за гуманитарную помощь

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Вид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Глава управления по чрезвычайным ситуациям Кабула Мирвайс Ватанмаль поблагодарил президента России Владимира Путина, а также Минобороны РФ и его главу генерала армии Сергея Шойгу за доставленную гуманитарную помощь, рассказав также журналистам, как она будет распределена.

"Большое спасибо президенту России Владимиру Путину, министерству обороны и лично министру обороны Сергею Шойгу. <...> В предстоящие дни мы собираемся помочь людям, которые нуждаются. У нас очень тяжёлая ситуация в городе, в провинциях. Вероятно, мы будем распределять эту помощь среди нуждающихся в Кабуле, потому что если мы отправим эту помощь в другие провинции, стоимость её будет намного выше", - сказал Ватанмаль.

Он уточнил, что население Кабула составляет 6-7 миллионов человек и многим его жителям понадобится помощь. Если говорить не только про Кабул, добавил он, то в регионах Афганистана у людей будут проблемы зимой из-за наступающих холодов, также жители страны нуждаются в продуктах и лекарствах. Оставшаяся гуманитарная помощь будет распределена среди бедных семей, всего муку и подсолнечное масло распределят среди наиболее нуждающихся.

"Мы очень рады и с нетерпением ждём новой помощи, поскольку я разговаривал с заместителем посла России в Кабуле, новой помощи от дружественной страны России", - также добавил Ватанмаль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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