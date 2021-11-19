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РИА Новости

Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море

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Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", - сказали в ведомстве.

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" по морской мишени, находившейся в акватории Белого моря, сообщили сегодня в Минобороны. По данным объективного контроля, цель была поражена прямым попаданием.

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Россия
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