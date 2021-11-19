Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море

Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", - сказали в ведомстве.

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" по морской мишени, находившейся в акватории Белого моря, сообщили сегодня в Минобороны. По данным объективного контроля, цель была поражена прямым попаданием.