Илон Маск назвал новую дату первого орбитального запуска корабля Starship

По словам главы SpaceX, провести первый орбитальный пуск Starship могут в январе 2022-го. Ранее это хотели сделать в 2021 году.

SpaceX готовится к самому важному испытанию в ее истории: первому орбитальному запуску системы Starship. В прошлом году в качестве возможного срока Маск называл 2021-й, отмечая при этом, что пуск может завершиться неудачно.

Эти сроки соблюсти уже не получится. Новые глава SpaceX назвал во время выступления по видеосвязи на мероприятии, которое организовали Национальные академии наук, инженерии и медицины. «В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой вышкой, в декабре проведем несколько тестов и совершим запуск в январе», — приводит его слова ТАСС.

Starship Источник изображения: SpaceX

Как и раньше, предприниматель считает, что первый старт «связан с большим риском», однако иного пути добиться прогресса у SpaceX нет.

Де-факто о переносе запуска Starship на следующий год стало известно раньше: на днях сообщалось, что в Федеральном авиационном управлении (FAA) планируют завершить экологическую экспертизу орбитальной стартовой площадки SpaceX не раньше 31 декабря.

Как бы там ни было, у компании Илона Маска есть все основания для гордости. Пятого мая прототип Starship SN15 успешно совершил десятикилометровый «прыжок», после чего благополучно приземлился на свои опоры на краю посадочной площадки.

Сразу после этого, как и в случае с прототипом SN10, в основании системы вспыхнуло пламя из-за вырывающихся из двигательного отсека паров метана, однако его смогла оперативно погасить штатная система пожаротушения.

Испытания были важны еще потому, что предыдущий запуск, в котором принимал участие прототип Starship SN11, окончился провалом: вскоре после старта прогремел взрыв, а с неба начали падать обломки аппарата.

Причиной аварии посчитали утечку топлива, из-за которой произошли возгорание одного из метановых двигателей Raptor и выход из строя электронного блока управления прототипом Starship. Это вызвало внеплановое повышение давления в одном из турбонасосов при запуске двигателя.

Напомним, несколько месяцев назад SpaceX установила корабль Starship SN20, предназначенный для первого орбитального полета, на ускоритель Super Heavy. В итоге получилась самая большая ракета из всех когда-либо существовавших.

Starship Источник изображения: SpaceX

Starship — пилотируемый космический корабль многоразового запуска, разрабатываемый c 2012 года. Система включает в себя ускоритель Super Heavy: предполагается, что на низкую околоземную орбиту она сможет выводить более 100 тонн полезной нагрузки.