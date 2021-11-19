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ТАСС

Маск заявил, что орбитальный запуск корабля для полетов на Марс может состояться в январе

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«Примерка» Starship и Super Heavy на стартовом столе Starbase в Бока-Чика
«Примерка» Starship и Super Heavy на стартовом столе Starbase в Бока-Чика.
Источник изображения: TankWatchers, Twitter

В ноябре планируется закончить со стартовым столом и пусковой вышкой, отметил основатель SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может состояться уже в январе 2022 года. Об этом заявил в среду основатель компании Илон Маск.

"Первый орбитальный полет мы надеемся провести в феврале <...>. В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой вышкой, в декабре проведем несколько тестов и совершим запуск в январе", - сказал он в ходе своего выступления по видеосвязи в мероприятии, организованном Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM).

Предприниматель отметил, что первый такой запуск "связан с большим риском", так что нет уверенности, что все пройдет удачно, однако так или иначе в SpaceX "смогут добиться заметного прогресса" в плане развития систем аппарата.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, прошедшее в мае, прошло без разрушения аппарата по тем или иным причинам.

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