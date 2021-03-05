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Naked Science

Взрыв Starship после мягкой посадки связали с утечкой метана

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SN10 на взлете /©SpaceX
SN10 на взлете /©SpaceX.
Источник изображения: naked-science.ru

На очередных испытаниях прототип Starship впервые совершил успешную посадку, после чего сразу взорвался. Эксперты связывают аварию с отказавшим клапаном одного из топливных баков.

На техасском полигоне Бока-Чика состоялись испытания уже десятого прототипа (SN10) будущего сверхтяжелого носителя SpaceX Starship, на котором Илон Маск планирует отправлять людей к Марсу. Как и в прошлые попытки, 50-метровая ракета должна была подняться на высоту около 10 километров, принять горизонтальное положение и начать свободное падение, после чего включить двигатели, чтобы погасить скорость, сориентироваться вертикально и мягко сесть на землю.

Испытания прототипов SN8 и SN9 завершились взрывами, которые связали с проблемой при повторном включении двигателей и их переходом на другие топливные баки. Однако полет SN10, после нескольких переносов состоявшийся 3 марта, оказался более удачным. На этот раз включались не два, а все три рулевых двигателя, которые затормозили корабль, после чего один из них отключился, и Starship опустился на бетонную площадку.

©NASASpaceflight

Зрители, следившие за испытаниями, сразу заметили, что SN10 встал не слишком вертикально — так, будто одна из его опор-«ног» отошла в сторону или подломилась. Тем не менее небольшое возгорание, возникшее при посадке, быстро ликвидировала система пожаротушения. Илон Маск объявил о долгожданном успехе в испытаниях, но через несколько минут события приняли уже другой оборот. Внезапным взрывом корабль был подброшен на несколько десятков метров, лег на бок, загорелся и разлетелся на куски.

Некоторые эксперты, изучив видеозаписи произошедшего, уже высказались о том, что, по их мнению, могло послужить причиной взрыва. Скорее всего, клапан одного из топливных баков потерял герметичность, что привело к утечке горючего метана. Официальная версия аварии от инженеров SpaceX пока не озвучена.

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