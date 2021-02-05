Специалисты озвучили возможную причину крушения прототипа Starship

В Российском космическом ведомстве полагают, что авария нового демонстратора технологий корабля Starship — аппарата SN9 — может быть связана с неисправностью, возникшей при повторном зажигании двигателя.

Компания SpaceX продолжает испытания компонентов своей мощнейшей ракетно-космической системы. Увы, далеко не все они идут гладко: произведенный 2 февраля старт демонстратора Starship вновь завершился катастрофой.

Окончательные выводы о причинах делать пока рано, однако в «Роскосмосе» полагают, что знают возможную причину аварии. По словам исполнительного директора ведомства по перспективным программа и науке Александра Блошенко, взрыв прототипа может быть связан с системой зажигания двигателя. «У SpaceX сейчас не до конца получается решить вопрос с повторным зажиганием двигателя», — заявил специалист.

SN9 Источник изображения: Reuters

После запуска и набора высоты аппарат переходит в горизонтальное положение, а затем — снова в вертикальное. «Видимо, в этот момент происходят внутрибаковые процессы с перераспределением топлива и не всегда штатно работает система зажигания двигателя», — отметил Блошенко.

По его словам, проблема могла крыться в некорректной работе насоса подачи горючего, в результате чего в двигатель поступал один окислитель. В пользу этой гипотезы говорит зеленый цвет реактивной струи.

Запись испытаний / ©SpaceX

Ранее стало известно, что Федеральное авиационное управление США (FAA) намерено выяснить причины аварии нового демонстратора. Напомним, на днях Илон Маск заявил о серьезных разногласиях с FAA касательно правил испытаний. По мнению главы SpaceX, при нынешнем положении дел «человечество никогда не доберется до Марса».

Космическая система Starship состоит из двух компонентов: одноименного пилотируемого многоразового корабля и ускорителя Super Heavy. Концепция не раз претерпевала существенные метаморфозы. Сейчас предполагается, что система сможет вывести на низкую опорную орбиту до 100 тонн грузов: согласно более ранним планам, этот показатель должен был составлять около 300 тонн.

Примечателен способ посадки ускорителя. Как заявил Маск в этом году, его не планируют сажать на опоры. Вместо этого ускоритель хотят ловить у земли при помощи специальной «руки».

Таким образом, система посадки будет существенно отличаться о той, которую используют для ракет Falcon 9. Очевидно, правильность выбранного пути только предстоит доказать экспериментальным путем. Первый полет Starship на околоземной орбите могут провести уже в этом году.