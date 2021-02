Илон Маск заявил, что по действующим правилам «человечество никогда не доберется до Марса»

По словам предпринимателя, существующие правила Федерального управления гражданской авиации США могут стать серьезным препятствием на пути к освоению человеком Красной планеты. Напомним, вскоре должны состояться очередные испытания прототипа космической системы Starship.

Илон Маск продолжает грезить полетом человека на Марс, однако охотно говорит о проблемах, которые могут помешать затее. Более того, недавно предприниматель написал в Twitter, что в силу норм Федерального управления гражданской авиации США (FAA) нога человека может никогда не ступить на Марс.

Маск похвалил авиационное подразделение FAA, однако обрушился с критикой на ограничения космического отдела. «В отличие от авиационного подразделения, которое в порядке, космическое подразделение FAA имеет принципиально неисправную структуру регулирования. Их правила предназначены для нескольких одноразовых запусков в год с нескольких гособъектов. В соответствии с этими правилами человечество никогда не доберется до Марса», — написал глава SpaceX.

Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.

- Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021