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Naked Science

Илон Маск заявил, что по действующим правилам «человечество никогда не доберется до Марса»

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Starship
Starship.
Источник изображения: SpaceX

По словам предпринимателя, существующие правила Федерального управления гражданской авиации США могут стать серьезным препятствием на пути к освоению человеком Красной планеты. Напомним, вскоре должны состояться очередные испытания прототипа космической системы Starship.

Илон Маск продолжает грезить полетом человека на Марс, однако охотно говорит о проблемах, которые могут помешать затее. Более того, недавно предприниматель написал в Twitter, что в силу норм Федерального управления гражданской авиации США (FAA) нога человека может никогда не ступить на Марс.

Маск похвалил авиационное подразделение FAA, однако обрушился с критикой на ограничения космического отдела. «В отличие от авиационного подразделения, которое в порядке, космическое подразделение FAA имеет принципиально неисправную структуру регулирования. Их правила предназначены для нескольких одноразовых запусков в год с нескольких гособъектов. В соответствии с этими правилами человечество никогда не доберется до Марса», — написал глава SpaceX.


©twitter.com/elonmusk

Это стало ответом на сообщение о переносе FAA испытания SN9 — нового демонстратора технологий (иногда его также называют прототипом) перспективной системы Starship.

На сегодня точные сроки тестов SN9 неизвестны: согласно планам, испытания могут провести в начале февраля. Ранее демонстратор прошел проверку на герметичность и криогенный тест. Огневые испытания с запуском трех двигателей провели 7 и 14 января, после чего произвели замену двух двигателей SN44 и SN46. Тесты новых двигателей осуществили 22 января.

Самые первые летные испытания первого демонстратора Starship компания SpaceX провела 5 апреля 2019 года: тогда космический аппарат Starhopper подпрыгнул на один метр. 27 августа того же года Starhopper смог взлететь на высоту 150 метров.

Последующие испытания демонстраторов во многих случаях оканчивались неудачей. Самые знаковые на сегодня тесты провели 9 декабря 2020-го. Тогда прототип Starship SN8, внешне похожий на космический корабль Starship, смог подняться на высоту более 12 километров, однако из-за возникших неполадок взорвался при приземлении.

Starship SN8

Источник изображения: SpaceX

Новый SN9 станет не последним прототипом новой космической системы. В феврале можно ожидать тестов SN10, оснащенного аэродинамическими рулями и носовым обтекателем. Примерно тогда же, возможно, испытают демонстратор Starship SN11.

Под обозначением Starship понимают двухступенчатую космическую систему, а кроме того, название присвоено космическому кораблю, играющему роль второй ступени. В качестве первой выступает ускоритель Super Heavy. Система должна быть многоразовой. Предполагается, что на низкую опорную орбиту она сможет вывести до 100 тонн полезной нагрузки.

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