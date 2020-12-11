В SpaceX озвучили причину крушения демонстратора космического корабля Starship

По словам Илона Маска, причиной неудачной посадки и взрыва аппарата Starship SN8 стало низкое давление в головном баке для кислорода. Из-за этого один из трех двигателей не работал при посадке, а второй включился лишь на мгновение. Испытания тем не менее можно считать успешными, так как демонстратор выполнил большую частью запланированной программы.

Сегодня ночью компания SpaceX провела знаковые испытания демонстратора космического корабля Starship. Аппарат SN8 совершил «прыжок» на 12 километров. Он стал первым из демонстраторов, оснащенным сразу тремя метановыми двигателями Raptor. Кроме того, SN8 снабдили головным обтекателем, визуально похожим на тот, который планируют использовать на настоящем космическом корабле.

Во время тестов Starship SN8 успешно взлетел, перешел в горизонтальное положение, а затем в вертикальное — для посадки. К сожалению, удачно сесть аппарат уже не смог, взорвавшись при касании с поверхностью.

Посадка Starship SN8 / ©SpaceX

Причиной жесткой посадки стало то, что один из трех двигателей не работал, а второй включился лишь на мгновение. По словам главы SpaceX Илона Маска, авария была вызвана низким давлением в головном баке для кислорода.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!! - Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

©twitter.com/elonmusk

Маск был уверен в успехе всего на 33%. В компании вообще не ожидали, что аппарат сможет совершить посадку, предполагая, что трудности дадут о себе знать еще на этапе горизонтального снижения.

В целом прошедшие тесты можно считать для программы успешными, ведь демонстратор смог выполнить большую часть программы. Эти испытания приближают SpaceX к тестам нового демонстратора, который получил обозначение SN9. Сейчас он находится на высокой стадии готовности.

Starship — самая амбициозная программа SpaceX. Аппарат объединяет в себе функции второй ступени и многоразового космического корабля. В качестве ускорителя используют Super Heavy. Также предполагается создание танкера на базе Starship: его будут применять для длительных экспедиций.

Starship Источник изображения: SpaceX

Что касается даты первого полета Starship на околоземной орбите, то ранее в SpaceX назвали 2021-й. При этом Маск не отказывается от идеи построить в будущем «сотни или тысячи» таких космических аппаратов.

Напомним, компания Илона Маска рассматривает Starship в качестве инструмента для освоения Луны и Марса. Примечательно, что, по мнению главы SpaceX, беспилотный запуск корабля к Красной планете можно организовать уже к 2022 году. А первые люди смогут отправиться на Марс в течение шестилетнего срока.