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ТАСС

В Роскосмосе предположили, что авария корабля Starship могла быть из-за сбоя в двигателе

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Источник изображения: © REUTERS/Gene Blevins

Исполнительный директор госкорпорации по перспективным программа и науке Александр Блошенко отметил, что перед аварией цвет реактивной струи был зеленым, по всей видимости, не сработал насос подачи горючего и в двигатель поступал только окислитель

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Авария при запуске прототипа корабля Starship компании SpaceX могла произойти из-за неисправности при повторном зажигании двигателя. Такое мнение выразил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программа и науке Александр Блошенко.

"У SpaceX сейчас не до конца получается решить вопрос с повторным зажиганием двигателя", - отметил Блошенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Как уточнил исполнительный директор, изначально нужно сориентировать изделие вертикально, после взлета оно разворачивается, потом опять вертикализируется и зажигаются двигатели. "Видимо, в этот момент происходят внутрибаковые процессы с перераспределением топлива, и не всегда штатно работает система зажигания двигателя", - добавил он, напомнив, что предыдущий образец во время испытаний тоже быстро двигался к Земле и взорвался при приземлении.

В то же время Блошенко предположил, что этот вопрос будет решен, потому что не является сверхзадачей.

По словам исполнительного директора, перед аварией цвет реактивной струи был зеленым. "Это говорит о том, что, по всей видимости, не сработал насос подачи горючего и в двигатель поступал только окислитель. Получилась такая большая кислородная горелка, которая просто сожгла медное сопло", - сказал он, уточнив, что при горении меди получается зеленый цвет.

Прототип американского космического корабля Starship компании SpaceX, предназначенного для полетов на Марс, взорвался во вторник при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Общая продолжительность испытательного полета составила шесть минут 26 секунд. SN9 с носовым обтекателем и стабилизаторами поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был совершить плавную посадку на полигоне. В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, также завершились взрывом при посадке.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Марс
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