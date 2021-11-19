Войти
Lenta.ru

В Китае оценили возможности системы С-550

110
0
0
Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В России разрабатывают зенитную ракетную систему (ЗРС) С-550, которая позволит превзойти Израиль и США в области противоракетной обороны. Возможности российской системы оценил автор китайского портала Sohu.

ЗРС С-550 может стать первой в мире мобильной системой противоракетной и противокосмической обороны. Новая система позволит перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты и средства космического нападения. Автор отмечает, что С-550 сможет противостоять американскому орбитальному самолету X-37B.

Издание подчеркивает, что перспективную систему разрабатывают на основе комплекса С-500 «Прометей», который может перехватывать ракеты на дальности до 600 километров. «И если С-550 действительно достигнет таких же показателей, то отставание России в области противоракетной обороны, вероятно, будет устранено одним рывком, и она даже сможет превзойти такие страны, как США и Израиль», — резюмирует автор.

Ранее стало известно о разработке новой ЗРС С-550. В ходе оборонного совещания президент России Владимир Путин отметил важность поставок систем С-350, С-500 и С-550 в войска.

Позже в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что в основе новой системы лежит ЗРС С-500 «Прометей». Также был отмечен прогресс в работе над С-550.

Мобильную систему противоракетной обороны С-550 могут поставить на вооружении российской армии до 2025 года. Бригадный комплект С-550 получит гиперзвуковую ракету.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Продукция
X-37
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
18.11.2021
Превзойдет всех: в Китае отметили уникальность С-550
04.08.2020
Жэньминь жибао (Китай): какое значение имеет успешное завершение испытаний российского комплекса С-500?
15.01.2016
Договор о военном космосе столкнулся с разночтениями
09.02.2015
Не втянемся ли в новую гонку вооружений
03.06.2013
Противоракетная философия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 00:13
  • 99
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 23:08
  • 3
В США удивились размерам Су-75
  • 18.11 21:08
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
  • 18.11 19:53
  • 1
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
  • 18.11 19:47
  • 2
Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
  • 18.11 18:06
  • 1
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?