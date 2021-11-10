В России появится новая зенитная ракетная система С-550, сейчас идут работы по ее созданию. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны о недавней серии военных совещаний с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в ходе совещаний Путин сделал «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550». Других сведений о новой системе в ведомстве не сообщали.

Также на совещании у Путина стало известно, что в ближайшее время в войска поставят первый серийный образец С-500. Российский лидер отметил, что за последние четыре года Вооруженные силы пополнили 25 комплексов С-400, а более чем 20 комплексов С-300 прошли модернизацию.

В июле российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» назвали одной из самых современных систем противовоздушной обороны в мире и посчитали его особенным вызовом НАТО. Портал 19FortyFive пояснил, что новый ЗРК способен поражать любые существующие и проектируемые средства нападения на любой высоте и скорости. При этом он устойчивее к радиоэлектронным помехам.

Марина Совина