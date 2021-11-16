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Назван срок поставки первых «С-550» на вооружение в ВКС России

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Источник изображения: Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

Первая мобильная специализированная система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение российской армии до 2025 года. Об этом в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021 ТАСС рассказал источник, близкий к российскому Минобороны.

По его словам, С-550 уже создана в «железе». Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года. Первый образец поставят в Воздушно-космические силы России в течение четырех лет.

Источник пояснил, что первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. В нем будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой. Морской вариант комплекса, по информации собеседника агентства, не предусматривается.

О том, что в России появится новая зенитная ракетная система С-550 стало известно во вторник, 9 ноября. В Минобороны сообщили, что сейчс ведутся работы по ее созданию.

По данным источника РИА Новости, С-550 сможет перехватывать боевые блоки баллистических ракет различной дальности, в основном межконтинентальных, а также средства космического нападения будут намного выше, чем у С-400, С-500 и американских систем ПРО — THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB.


Марина Совина

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