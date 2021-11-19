«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур

«Роскосмос» перенес запуск тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» с 6 н 12 декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, это связано с необходимостью доработать разгонный блок.

Предыдущий пуск «Протон-М» состоялся в июле. Он стал 11-м по счету. С космодрома Байконур носитель вывел в космос 20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука».

Заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев ранее сообщил, что «Протон-М» будет эксплуатироваться до 2025 года. В перспективе ее планируется заменить более экологичной ракетой «Ангара». В ней используются экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин.

Марина Совина