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«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Роскосмос» перенес запуск тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» с 6 н 12 декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, это связано с необходимостью доработать разгонный блок.

Предыдущий пуск «Протон-М» состоялся в июле. Он стал 11-м по счету. С космодрома Байконур носитель вывел в космос 20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука».

Заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев ранее сообщил, что «Протон-М» будет эксплуатироваться до 2025 года. В перспективе ее планируется заменить более экологичной ракетой «Ангара». В ней используются экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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